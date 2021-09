Matrix 4: 5 coisas curiosas que o esperado trailer do novo filme da saga mostra

1) Um pato de plástico amarelo

O trailer começa com um Neo barbudo buscando a orientação de um psiquiatra de óculos interpretado por Neil Patrick Harris da série How I Met Your Mother .

Mas ele percebe que algo está acontecendo enquanto pega um elevador, observa seu reflexo no espelho e se senta em uma banheira com um pato de plástico amarelo em sua cabeça.

2) Nos conhecemos?

Dado que Neo pareceu morrer no final de The Matrix Revolutions (2003), somos levados a nos perguntar se Reeves está interpretando uma variação de seu personagem original.

Por outro lado, Thomas/Neo pode estar tentando bloquear as memórias do homem que ele foi, possivelmente ingerindo um punhado de pílulas azuis.

3) Alice no País das Maravilhas

"Alice no país das maravilhas" é um elemento recorrente no universo de Matrix e reaparece em forma de livro no novo trailer de três minutos

Neo, é claro, escolheu tomar uma pílula vermelha que, nas palavras de Morpheus, interpretado por Laurence Fishburne, permitiu a ele "ficar no País das Maravilhas e (ver) a profundidade da toca do coelho".

