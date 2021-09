'O dia em que tomei café com o fundador da Coreia do Norte'

Há 52 minutos

O professor de humanidades Kim Hyung-suk, de 102 anos, já tomou café da manhã com o homem que viria a governar a Coreia do Norte por quase 50 anos: Kim Il-sung.

A família Kim governa a Coreia do Norte há mais de sete décadas, somando os períodos em que o filho e o neto do fundador do país estiveram no poder.

Atualmente, Kim Jong-un, neto do homem que era conhecido como “pai da nação”, governa o país asiático, dando continuidade ao regime repressivo imposto pelo avô na metade do século 20.

Mas como o patriarca da dinastia conseguiu chegar ao poder?

Os passos iniciais da trajetória política de Kim Il-sung são cercados de muito mistério.

No último dia 9 de setembro, a Coreia do Norte celebrou o dia da fundação do país, que foi testemunhada pelo professor Kim Hyung-suk, há mais de 70 anos.

Neste vídeo, ele conta que tomou café da manhã com Kim Il-sung alguns dias antes de o líder voltar do exílio e implantar um regime comunista na Coreia do Norte.

Confira no vídeo.

Produção: Kevin Kim e William Lee

Adaptação: Fernando Otto