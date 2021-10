Como a Suíça derrotou uso descontrolado de heroína facilitando acesso à droga nos anos 1990

Em entrevista ao jornalista Zak Brophy, do programa de rádio Witness da BBC, o médico suíço Andre Seidenberg, que trabalhou com dependentes químicos por décadas, e a ex-presidente Ruth Dreifuss, que fez campanha pela mudança na política pública do país, contam como a Suíça derrotou o uso descontrolado de heroína facilitando acesso à droga nos anos 1990.

"Eu experimentei quase todas as drogas, meus amigos tiveram problemas sérios com droga. Felizmente eu escapei... Comecei a estudar medicina e meus pacientes, às vezes, acabavam sendo velhos amigos."

Registro do consumo de drogas a céu aberto em 1989 no Platzspitz Park em Zurique

"No needle park, você podia encontrar qualquer tipo de pessoa, gente rica e pobre, pessoas completamente desesperadas e quase morrendo ou morrendo de fato. E você também via pessoas ricas e saudáveis, ​​que trabalhavam em um banco durante o dia, mas compravam heroína."

Quando a ex-presidente da Suíça Ruth Dreifuss se tornou ministra da Saúde no início da década de 1990, as vozes de reformistas como Seidenberg estavam chamando cada vez mais a atenção dos formuladores de políticas públicas. E ela própria apoiou a nova abordagem.

"Aqueles que tinham realmente uma forte conexão com a população diziam que tínhamos que experimentar novas maneiras. Não era possível continuar como fazíamos no passado."

No entanto, a Suíça é uma federação altamente descentralizada, na qual as decisões são frequentemente tomadas por meio de referendos.

"Fui atuante em toda essa campanha, indo de norte a sul, leste a oeste, no meu país para explicar por que estávamos fazendo isso, quais eram os resultados e a responsabilidade da população em superar a estigmatização dos usuários de drogas e considerar aqueles que são dependentes como pessoas com uma doença que precisa ser cuidada", lembra Dreifuss.

Um dos elementos mais controversos do plano era testar o que ficou conhecido como tratamento assistido com heroína (HAT, na sigla em inglês).

Consistia em oferecer aos dependentes heroína pura sob prescrição médica, a ser injetada com segurança em clínicas especializadas. Desta forma, eles parariam de comprar drogas contaminadas no mercado clandestino.

Com o tempo, no entanto, os dados começaram a ser mostrar conclusivos.

Graças aos testes do tratamento assistido com heroína e a outros programas — como a ampliação do uso de metadona (usada na desintoxicação de heroína) —, o número de overdoses fatais no país caiu pela metade entre 1991 e 2010.