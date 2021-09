Simone Biles: 'Se um predador machuca crianças, consequências têm que ser severas'

Há 32 minutos

A ginasta americana Simone Biles testemunhou perante um comitê do Senado dos Estados Unidos sobre os abusos que sofreu nas mãos do ex-médico da equipe Larry Nassar.

As ginastas Aly Raisman e McKayla Maroney também compareceram ao comitê, assim como o diretor do FBI, Christopher Wray.

O comitê está examinando as falhas na investigação do FBI sobre Nassar, que depois foi condenado por abusar sexualmente de meninas. Ele está cumprindo uma sentença de prisão perpétua.

"Se você deixa que um predador machuque crianças, as consequências têm que ser rápidas e severas", acrescentou ela.

Um relatório há muito aguardado sobre a investigação do FBI, que foi publicado em julho, encontrou vários equívocos e acobertamentos cometidos por integrantes da agência, o que permitiu que o abuso de Nassar continuasse por meses depois que o caso foi aberto pela primeira vez.

O relatório de 119 páginas do inspetor geral do Departamento de Justiça concluiu que, apesar da seriedade das acusações contra Nassar, o escritório do FBI em Indianápolis demorou a reagir.