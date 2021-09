Gabby Petito: O misterioso sumiço de jovem que viajava pelos EUA com noivo em uma van

Gabrielle 'Gabby' Petito não se comunica com a família desde agosto

Uma jovem americana de 22 anos desapareceu enquanto fazia uma viagem de carro com o noivo pelo país.

A polícia realizou uma operação de busca para encontrar Gabrielle "Gabby" Petito, que não se comunica com a família desde agosto, quando visitava o Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming (EUA).

A polícia afirma que embora o rapaz se recuse a falar com eles sobre o desaparecimento de Petito, ele não foi acusado de nenhum crime.

"A falta de informação por parte de Brian está dificultando esta investigação. As respostas uma hora vão aparecer."

"Na minha experiência, os parceiros íntimos são muitas vezes a primeira pessoa à qual a polícia se volta em casos como este, e a advertência de que 'qualquer declaração pode ser usada contra você' é verdadeira, independentemente de meu cliente ter algo a ver com o desaparecimento de Petito."

"Desta forma, seguindo o conselho do advogado, Laundrie não se pronuncia sobre este assunto", diz Bertolino.

Viagem pelo país

Eles se filmaram sorrindo, se beijando e correndo por praias em um vídeo do YouTube chamado "Beginning Our Van Life Journey" , que foi visto mais de 600 mil vezes.

Duas semanas antes do desaparecimento da jovem, em 12 de agosto, a polícia da cidade de Moab, no sul de Utah, recebeu uma ligação sobre um possível incidente de violência doméstica envolvendo o casal.

Na quinta-feira (16/09), a polícia divulgou imagens de um vídeo gravado com uma bodycam (câmera acoplada ao uniforme do policial) em que a jovem aparece chorando e reclamando de sua saúde mental para o agente de segurança. E também reconhece que ela e o namorado estavam discutindo com mais frequência.