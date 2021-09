Por que Dinamarca quer proibir novos relacionamentos de pessoas em prisão perpétua

Há 50 minutos

Uma jovem de 17 anos admitiu ter relação amorosa com Peter Madsen, condenado pelo assassinato da jornalista Kim Wall

De acordo com a proposta, os presidiários só poderão ter contato com pessoas com quem já mantinham uma relação durante os primeiros 10 anos de cumprimento da pena.