Como e por que o 11 de Setembro mudou os rumos do mundo

Sem necessidade de dizer o que ocorreu naquele dia, o marco no calendário sugere uma nova realidade – por isso, muitos acontecimentos conhecidos dessa forma são marcos nacionais, como "o 4 de Julho" (independência dos EUA), "o 14 de Julho" (queda da Bastilha na França) ou, no Brasil, "o 7 de Setembro".

Dois deles foram lançados contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, um chocou-se com o Pentágono (sede do Departamento de Defesa dos EUA, em Washington), e outro caiu numa área desabitada no Estado da Pensilvânia.