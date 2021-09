A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Bebê esquilo abandonado se apega a cuidador como pai

Há 15 minutos

Um homem de Cambridge, no Reino Unido, fica com os olhos cheios d'água só de pensar no dia em que vai entregar um filhote de esquilo que ajudou a manter vivo a uma instituição de caridade dedicada a animais silvestres.