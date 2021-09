Como escassez na Venezuela levou jovem de 14 anos ao sucesso com chinelos reciclados

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

Há 13 minutos

Crédito, Cortesia de Carla Cabrera

Na Venezuela da escassez, o adolescente Andrés López desafia a precariedade com engenhosidade.

Ele tem apenas 14 anos, mas talento de sobra. E fabrica chinelos — ou 'cholas', como são chamados na Venezuela — à mão, usando materiais descartados.

Para a sola, ele utiliza borracha de pneu. Primeiro, ele corta em pedaços, depois faz o molde. E costura com agulhas tiradas de saltos femininos. É um trabalho minucioso.

"Tinha gente aqui, em Ciudad Bolívar, que já fazia. Mas ficavam tortos. Os meus ficam retos", diz ele, com satisfação, à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC.

Ciudad Bolívar é a capital do estado de Bolívar, localizado no sudeste da Venezuela. Como quase todo o país, a cidade sofre as consequências da hiperinflação, da falta de acesso a dólares, moeda que de fato permite sobreviver, e do alto preço dos produtos básicos.

Foi neste contexto que López, como fruto do acaso, da necessidade e sobretudo do seu talento, criou um negócio para ajudar a família a superar as dificuldades diárias no país sul-americano.

Crédito, Cortesia de Carla Cabrera

Perda que virou negócio

Tudo começou com um descuido.

Andrés perdeu seu chinelo e não tinha dinheiro para comprar um par novo.

Ele mora com a mãe, o irmão de 17 anos e o avô. A mãe se chama Carla Cabrera e não pode trabalhar porque sofre de anemia grave e precisa ficar em casa.

"Peguei então um pouco de borracha para fazer um par para mim mesmo. Ficou bom e achei que poderia ver", diz o adolescente.

A decisão foi motivada pelas dificuldades da família em obter dinheiro em espécie e comprar comida.

Andrés herdou a criatividade e as habilidades manuais do avô, carpinteiro espanhol que mantinha uma oficina ao lado da casa.

Os dois passavam várias horas juntos, e Andrés aprendeu assim a desenvolver suas habilidades manuais.

O menino costumava coletar a borracha descartada pela vizinhança, mas ultimamente está escassa — e agora ele precisa comprar ou trocar por cholas.

"A sola e a tira faço da borracha. As agulhas, da parte de trás do salto de sapato das mulheres. Pego, dou uma polida e faço uma ponta", descreve.

Crédito, Cortesia de Carla Cabrera Legenda da foto, Andrés López tira a agulha dos saltos de sapatos femininos — e usa para montar os chinelos de borracha

A falta de dólares e o valor reduzido do desvalorizado bolívar, moeda local, é tal na Venezuela que, no início, às vezes ele não recebia dinheiro pelos chinelos. Precisava fazer trocas.

"Ele trocava por farinha ou outro alimento, embora eu insistisse que ele tentasse sempre vender para que também pudesse comprar algo para si mesmo", diz Cabrera.

A família nunca imaginou que a venda de cholas se tornaria sua principal fonte de renda, muito menos um fenômeno nas redes sociais.

Sustento

"No momento, eu faço cholas sob encomenda. As pessoas me dizem o tamanho e a cor que preferem, e eu faço. Fabrico um par por dia e vendo por cinco ou seis dólares", diz o adolescente.

As vendas começaram devagar.

Cabrera reconhece que os primeiros exemplares do filho não ficaram tão bons:

"A técnica foi sendo aperfeiçoada aos poucos."

Por isso, agradece a confiança e o envolvimento da vizinhança, que desde o início fazia encomendas ao adolescente para ajudar a alavancar o negócio.

Crédito, Cortesia de Carla Cabrera

"Agora é curioso, porque a gente senta do lado de fora de casa e quase todo mundo que passa usa as cholas do Andrés", conta a mãe.

"No bairro, tem gente com alergia e fungo nos pés. Isso não acontece com os (chinelos) que eu faço. Além disso, são antiderrapantes", diz o menino sobre o produto.

Mãe e filho consideram o negócio um sucesso, embora na atual Venezuela o sucesso seja relativo.

O lucro vai principalmente para comida, cara de se obter e os poucos dólares em espécie disponíveis.

Por isso, é muito importante para eles a repercussão nas redes sociais, impulsionada em algumas ocasiões graças ao envolvimento de celebridades e influenciadores.

Obra de caridade

Andrés também coloca sua criatividade a serviço de obras de caridade.

Ele e a mãe acompanham de perto o trabalho da médica venezuelana María Torrealba no Instagram, onde ela divulga seu trabalho como pediatra.

Em seu perfil, ela compartilha as dificuldades das famílias venezuelanas para conseguir comprar remédio para os filhos. E organiza campanhas em busca de apoio para as mesmas.

Andrés e a mãe tiveram a ideia de escrever para a médica e oferecer a ela alguns pares de cholas para doar às crianças carentes.

Eles ficaram surpresos quando Torrealba tornou a oferta pública em seu perfil. Mais uma promoção para o negócio do adolescente.

"Imediatamente, muitas pessoas de fora escreveram para encomendar e ajudar. Uma ex-miss Venezuela, Daniela De Giacomo, pagou por 30 pares de cholas que entregamos à dra. Torrealba no Dia das Crianças para distribuí-las à comunidade", diz a mãe de Andrés.

Recentemente, a família doou mais 15 pares de chinelo pelo bairro.

A pessoa que encomendou e comprou pediu a Andrés para entregar os calçados a quem quisesse. Ele distribuiu para crianças e idosos da comunidade que precisavam.

Planos para o futuro

Crédito, Cortesia de Carla Cabrera

A mãe se preocupa com o fato do filho assumir a responsabilidade pela casa.

No entanto, Andrés afirma que no futuro quer abrir uma empresa, recuperar a oficina que era do avô e obter ferramentas melhores.

O local perto da casa, onde seu avô fazia carpintaria, foi praticamente destruído após um acidente — um incêndio atingiu cilindros de gás, provocando uma explosão.

Enquanto isso, o perfil de Andrés no Instagram tem quase 11 mil seguidores, e o negócio dele se expandiu para além de Bolívar. Ele agora também vende para Caracas, Valência e outras regiões do país.