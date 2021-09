A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Exploradores descem pela 1ª vez ao Poço do Inferno no Iêmen

Há 1 hora

Uma equipe de espeleólogos de Omã fez o que se acredita ser a primeira descida ao chamado "Poço do Inferno", um enorme buraco sob o deserto no leste do Iêmen.