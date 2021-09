Criolipólise: o que é e quais são os riscos do procedimento que deixou supermodelo Linda Evangelista 'desfigurada'

Há 56 minutos

"Desenvolvi hiperplasia adiposa paradoxal ou HAP, um risco que não conhecia antes de me submeter aos procedimentos", disse ela na quarta-feira em uma postagem em sua conta pessoal no Instagram.

Na mesma rede social, Evangelista também revelou que vai processar a empresa que realizou o tratamento, um procedimento estético de emagrecimento chamado criolipólise que, segundo ela, "fez o contrário do que prometia" e que a deixou "irreconhecível".

Criolipólise

A criolipólise é um procedimento cosmético de emagrecimento, que faz parte do que é conhecido como tratamentos de contorno corporal.

Fim do Talvez também te interesse

Segundo os promotores desse tratamento, uma única sessão destrói entre 20% e 25% das células de gordura da área tratada, embora os resultados só são observados com o tempo.

Tratamento aprovado

A Food and Drug Administration (FDA), agência que regula alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, considera-o um procedimento seguro, por isso o aprovou, primeiro para uso nos quadris, em 2008, e depois no abdômen, em 2011.

No entanto, um grupo muito pequeno de pessoas — especialmente homens — sofreu uma reação adversa após se submeter a esse tratamento.

Como aconteceu com Evangelista há cinco anos, essas pessoas desenvolvem hiperplasia adiposa paradoxal, que faz com que as células de gordura aumentem em vez de encolherem, formando uma área endurecida de gordura localizada.