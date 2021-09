A extraordinária história dos cientistas enviados pelos nazistas aos Himalaias em busca da 'raça ariana'

Viagem turbulenta

Na tentativa de entrar no Tibete, eles também se depararam com a recusa de um oficial político britânico em Gangtok, no estado de Sikkim, no nordeste da Índia, um reino montanhoso independente na época e a última etapa antes de chegar ao destino desejado.

No fim daquele ano, os cinco alemães, carregando bandeiras com a suástica presas às mulas e à bagagem, entraram no Tibete.

Vaibhav Purandare é o autor de Hitler And India: The Untold Story of His Hatred For the Country And Its People (Hitler e a Índia: A história não contada de seu ódio pelo país e seu povo), publicado pela editora Westland Books