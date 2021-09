'Pensei que fosse muito jovem para ter câncer de mama'

Há 1 hora

Depois de sua morte, a instituição de caridade de combate ao câncer de mama CoppaFeel!, do Reino Unido, viu um grande aumento nas visitas ao seu site. Mais de 200 mil pessoas visitaram suas páginas nas 12 horas após a notícia da morte de Harding — oito vezes mais do que o comum. A instituição de caridade está incentivando mulheres mais jovens a verificar se há nódulos em seus seios.

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que, em casos de suspeita, a paciente procure sempre uma avaliação com um médico da sua confiança. O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, "geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos". Outros sinais de câncer de mama são: edema cutâneo (na pele), semelhante à casca de laranja, retração cutânea, dor, inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo, além de secreção papilar, especialmente quando é unilateral e espontânea.