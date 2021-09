As origens de 'Round 6', série coreana que pode se tornar a mais vista da história da Netflix

Série coreana estreou em 17 de setembro e lidera entre os programas mais vistos da Netflix em diversos lugares do mundo

Menos de 15 dias depois de estrear na Netflix, a série coreana "Round 6" (lançada como Squid Game em alguns países) se tornou a número um do momento na maioria dos países onde o serviço funciona, disse o CEO da empresa, Ted Sarandos, em um evento sobre tecnologia nos EUA.

Criada pelo coreano Hwang Dong-hyuk, a série mostra uma série de personagens desesperados e sem grana que competem por um prêmio em dinheiro. Apesar da competição ser com brincadeiras de criança (como "cabo-de-guerra" e uma mistura de "estátua" com "pega-pega"), a disputa é violenta e os participantes competem até a morte.

Dong-hyuk, que também escreveu o roteiro e dirigiu a série, é conhecido por navegar entre diversos gêneros cinematográficos - seus filmes mais famosos são um thriller violento ( The Crucible ), uma comédia familiar ( Miss Granny ) é um romance histórico ( The Fortress ).

Entre as histórias que ele gostava de ler, estão os mangás Battle Royale (2000 - 2005) e Liar Game (2005-2015).

"Eu comecei a imaginar como se sentiria se participasse dessas competições. Mas eu achava as disputas muito complexas, então para o meu próprio trabalho eu usei brincadeiras de criança", disse Hwang Dong-hyuk.

Segundo o diretor, o fato das competições serem simples e fáceis de entender permite que o telespectador preste atenção nos personagens, em vez de se distraírem tentando interpretar as regras.

Coreano e universal

Assim como outras produções coreanas recentes com sucesso mundial, como o filme Parasita (vencedor do Oscar de 2020), Round 6 tem ao mesmo tempo dramas pessoais tipicamente coreanos e personagens universais, com os quais qualquer pessoa consegue se identificar.