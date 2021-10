A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

3 fatores por trás de tempestade de poeira no interior de SP

Há 1 hora

A tempestade de poeira que engoliu cidades do interior de São Paulo no último dia 26 de setembro tem relação direta com a existência de grandes porções de solo seco e sem cobertura vegetal na região hoje, segundo especialistas entrevistados pela BBC News Brasil.