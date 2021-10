Quais são os animais mais caros do mundo?

Richard Fisher

BBC Future

Há 2 horas

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Acredita-se que Grumpy Cat valesse dezenas de milhões de dólares e, apesar da expressão dela, devia ser uma gata feliz

Certa vez, um pato chamado Big Dave foi oferecido em leilão. Era um pato-do-mato premiado que frequentava exposições de criadores - um belo espécime!

"O seu temperamento é muito bom. Ele está sempre limpo, sempre se cuidando e, quando você o exibe, ele gosta muito de ser o centro das atenções", segundo seu dono, Graham Hicks, contou à BBC na ocasião.,

Outras pessoas que o conheciam só podiam concordar. Big Dave era um "personagem popular", segundo a criadora Janice Houghton-Wallace, secretária do Turkey Club UK, e sempre pareceu "ter muita harmonia com Graham".

Mas Hicks estava para se aposentar da atividade de criação e, por isso, ainda que relutante, estava vendendo Dave, junto com seus outros patos, gansos e outras aves. Havia rumores de que criadores estrangeiros estavam dispostos a comprar o pato pelo seu potencial de descendência.

Mas, quando o leilão começou, veio a surpresa. Hicks não sabia que Houghton-Wallace havia formado um consórcio que uniu esforços para comprar Dave. Ela deu o primeiro lance de 900 libras (US$ 1.250, ou R$ 6.600), mas o preço continuou a subir.

Quando ela deu o lance final, "o salão ficou em silêncio e a espera parecia interminável, até que o leiloeiro bateu o martelo", relembra ela. Ela foi a vencedora com um lance de 1.500 libras (US$ 2.070, ou R$ 11.000) - um recorde para a venda de um pato.

O consórcio imediatamente entregou Dave de volta para Hicks - todo o tempo, o plano era reunir a dupla como um presente de aposentadoria. "Nós dois choramos abraçados depois disso", relembra Houghton-Wallace.

Naquele dia, Dave se tornou o pato mais caro do mundo e entrou no seleto clube dos animais mais valiosos do planeta. Mas, embora ele pudesse reivindicar a coroa de rei dos patos, existem várias outras espécies que valem muito mais.

Mas quais são os animais mais caros do mundo? Como eles são definidos? As respostas são mais complexas que o esperado inicialmente.

Crédito, Alamy Legenda da foto, Este não é Big Dave, mas sim um pato-do-mato similar com preço de venda muito menor

Antes de explorarmos essas questões, vale a pena considerar que avaliar criaturas vivas pelo seu custo poderá parecer um tanto fora de propósito para algumas pessoas e até de mau gosto. Os animais devem ter valor financeiro? É correto estabelecer o preço de uma criatura viva?

Como descobriremos a seguir, certamente existem pessoas que reprovarão a atribuição de valores financeiros à natureza e às criaturas silvestres.

Mas a realidade é que os animais sempre foram parte da economia humana e a forma em que as pessoas valorizam alguns deles mais que outros pode revelar verdades surpreendentes sobre o mundo em que vivemos - especialmente se você olhar os preços que as pessoas estão dispostas a pagar por eles.

Alguns dos números mais extraordinários podem ser encontrados no campo da agricultura, onde o comércio de animais é algo comum. Considere uma das criaturas mais encontradas nas fazendas: o carneiro. Segundo algumas estimativas, podem existir um bilhão de carneiros no mundo e a maioria deles não vale muito dinheiro.

Mas, em um certo lugar do Reino Unido, existe um cordeiro único chamado Double Diamond, que tem um valor financeiro espantoso. A sua lã não é de ouro; é a sua genética que justifica o valor. Ele é um espécime particularmente notável de cordeiro Texel, uma raça originária de uma pequena ilha na costa da Holanda.

No final de 2020, um consórcio de fazendeiros comprou Double Diamond por 350.000 guinéus - a moeda tradicional dos leilões de animais de criação. O valor equivale a 367.500 libras (US$ 490.500, ou R$ 2,7 milhões).

"Não me entenda mal, este é um valor indecente para um carneiro", disse à BBC News um dos membros do consórcio de fazendeiros responsável pela compra. "Tivemos que pagar esse valor para conseguir a genética", afirma ele.

Crédito, Catherine MacGregor/MacGregor Photography Legenda da foto, Double Diamond, o cordeiro Texel que foi vendido por um "valor indecente para um carneiro", posa com uma de suas donas anteriores

Qual é o animal de criação mais caro do mundo? Bem, ele supera o cão pastor mais caro do planeta - Kim, o border collie que foi comprado por 28.455 libras (US$ 38.900, ou R$ 209 mil) no País de Gales, no início de 2021.

Mas existem vacas e touros que valem mais. Uma das vacas mais famosas por ter sido vendida por um valor surpreendente é Missy, uma Holstein fêmea que foi comprada por US$ 1,2 milhão (R$ 6,53 milhões) em 2009. Mas mesmo ela vem sendo superada pelos touros machos.

Em 2019, um touro da raça Angus chamado SAV América 8018 foi vendido para um ex-consultor do governo Trump por US$ 1,51 milhão (R$ 8,21 milhões). O motivo do preço exorbitante? O alto valor do sêmen desse touro, que pode ser vendido.

Um jornalista especializado em agricultura presente ao leilão descreveu o privilégio de conhecer SAV América 2018 pessoalmente: "Assim que fui abrir o portão, ele veio andando na minha direção e cheirou minha mão. Ele era manso como um cachorro. Seu imenso poder, tamanho e envergadura eram incríveis. Ele tinha grandes pés, com enormes ossos... um touro que entrará para a história com um dos grandes [de sua espécie]."

Os preços dos animais de estimação

Mas a indústria da pecuária não é o único campo da vida humana onde você pode encontrar preços absurdamente altos pagos por animais. Algumas pessoas pagarão quantias consideráveis pelos seus animais de estimação.

Mesmo o pet "normal" pode agora valer preços mais altos que alguns anos atrás. No Reino Unido, o preço dos cães disparou durante a pandemia e algumas raças de filhotes estão agora sendo vendidas por 3000 libras (US$ 4.160, ou R$ 22 mil). Se você incluir o custo de alimentar um cão ao longo da vida, mais os gastos com veterinários e outros, os donos de pets estão gastando valores ainda mais altos.

Crédito, EPA Legenda da foto, Big Splash, o cão vendido por valor recorde para um comprador chinês

Mas o recorde pelo valor mais alto já pago por um cão é muito maior: 10 milhões de yuans - a moeda da China - por um mastim tibetano chamado Big Splash. O valor equivale a US$ 1,55 milhão (R$ 8,43 milhões), pelo câmbio atual. A raça dos mastins tibetanos tornou-se um símbolo de status na China nos últimos anos. Mas o alto preço, pago por um empresário que fez fortuna com carvão, poderá também ter sido um investimento, já que o cão potencialmente pode ser alugado para outros criadores.

E sobre os gatos? Entre as raças domésticas mais caras, encontra-se o gato Savannah - um filhote pode custar quase US$ 20 mil (R$ 108,8 mil). O Guinness não registra o recorde do valor mais alto já pago por um gato e - do conhecimento da BBC Future - nenhum felino doméstico chega perto do valor milionário pago por Big Splash; mas existem alguns gatos que poderiam competir com ele se fossem empregadas outras medidas de valor.

Segundo o Guinness, o gato mais rico que já existiu foi Blackie, que, em 1988, herdou uma fortuna de 7 milhões de libras (US$ 9,7 milhões, ou R$ 51,45 milhões) com a morte do seu dono, um antiquário que decidiu ignorar sua família. Além dele, houve um cão, Toby, que certa vez recebeu uma herança ainda maior - nada menos que US$ 15 milhões (R$ 81,6 milhões) em 1931 da sua dona Ella Wendel, que foi a última sobrevivente de uma rica família do mercado imobiliário de Nova York.

Mas, se você examinar a riqueza do ponto de vista dos ganhos, a estrela da internet Grumpy Cat - cujo nome real é Tardar Sauce - pode ser a líder da categoria dos pets mais caros. Segundo algumas estimativas (confessadamente pouco confiáveis), ela valia cerca de US$ 100 milhões (R$ 544 milhões) até a sua morte.

A gata Olivia Benson, da cantora e compositora Taylor Swift, também recebeu avaliação similar.

Animais de corrida

Os maiores valores já pagos por animais, pelo menos segundo o Livro Guinness dos Recordes, são dos animais de corrida.

Proporcionalmente ao peso, o animal mais caro nesta categoria seria uma ave. O pombo mais caro do mundo é New Kim, que foi arrematado por um anônimo na China - conhecido apenas pelo pseudônimo "Super Duper" - por 1,6 milhão de euros (US$ 1,8 milhão, ou R$ 10,08 milhões), no final de 2020.

Crédito, Alamy Legenda da foto, Ele pode parecer um pombo comum das ruas para o olhar destreinado, mas New Kim vale 1,6 milhão de euros (US$ 1,8 milhão, ou R$ 10,08 milhões)

Mas - talvez sem nenhuma surpresa - os cavalos de corrida recebem os preços mais altos. O Guinness indica o cavalo Seattle Dancer como o mais caro, tendo sido comprado quando tinha 1-2 anos de idade, em 1985, por US$ 13,1 milhões (R$ 71,26 milhões). Infelizmente, Seattle Dancer não se tornaria um astro: ele contraiu um vírus e competiu apenas cinco vezes.

Desde então, outros cavalos foram vendidos por valores mais altos: Fusaichi Pegasus, por exemplo, foi comprado quando ainda era um potro por US$ 64 milhões (R$ 348,16 milhões) em 2000. Ele se deu melhor: ganhou seis de nove corridas, rendendo milhões para os seus donos, mas não viveu todo o seu potencial em termos de qualidade da sua prole - demonstrando novamente que a corrida de cavalos representa mais de uma forma de aposta. No final de 2020, ele havia sido liberado de suas funções e se "aposentado".

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Fusaichi Pegasus vence o Kentucky Derby, nos Estados Unidos

E quanto aos animais silvestres? É possível calcular quanto eles "valem"? Existe uma forma, mas é uma medida de valor fundamentalmente diferente do valor de mercado e, na verdade, os dois não devem ser comparados.

Ao longo dos últimos dez ou vinte anos, os cientistas tentaram estabelecer o valor financeiro dos ecossistemas, calculando os "serviços" fornecidos aos seres humanos, desde os alimentos ou recursos fornecidos até benefícios mais indiretos, com o sequestro de carbono, polinização, recreação e turismo.

Desta forma, o valor total dos serviços do ecossistema da biosfera é estimado em até US$ 145 trilhões (R$ 788,8 trilhões) por ano. Em escala local, os cálculos são geralmente feitos para ecossistemas completos - mangues costeiros, florestas tropicais e assim por diante. Portanto, o valor médio dos recifes de coral, por exemplo, foi calculado em cerca de US$ 200 mil (R$ 1,088 milhão) por hectare por ano.

O cálculo também é feito pelo serviço fornecido. O valor global dos serviços de polinização de insetos para produção agrícola, por exemplo, foi estimado em cerca de US$ 180-500 bilhões (R$ 979,2 bilhões a 2,72 trilhões) por ano.

A técnica está longe de ser precisa - na verdade, é toda uma série de técnicas, aplicadas de forma diferente e inconsistente, segundo as pesquisadoras Annelies Boerema, Alanna Rebelo e seus colegas, que analisaram mais de 400 documentos sobre o tema em 2016.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O valor financeiro dos tubarões para o turismo é de milhões de dólares

Existem pessoas que se opõem à avaliação da natureza por serviços específicos, argumentando que ela não considera os atributos imensuráveis do mundo natural, como o bem-estar psicológico que ela oferece. Outros afirmam que os preços dos ecossistemas e dos seres vivos deveriam ser considerados incalculáveis.

Mas a ideia é poder motivar as pessoas a observar os ecossistemas naturais de formas completamente novas - especialmente as pessoas que só pensam com base na economia.

"Todo o propósito desse conceito é fazer com que as pessoas pensem de forma holística", afirma Rebelo. "Desta forma, o conceito sempre será útil, não importa quantos defeitos tenha. O objetivo é ter melhor gestão, não apenas para as gerações atuais, mas para as gerações futuras", segundo ela.

O que esta abordagem pode então nos dizer sobre o valor de animais específicos? Embora a maior parte dos cálculos considere uma visão geral dos ecossistemas ou serviços como um todo, alguns estudos calcularam o valor de espécies taxonômicas, gêneros ou ordens específicas.

Em 2015, a BBC Earth reuniu uma série completa dessas avaliações para um jogo interativo (o site não está mais disponível online, mas a lista está arquivada aqui). O valor total dos tubarões para turismo, por exemplo, é de cerca de US$ 944 milhões (R$ 5,135 bilhões), os serviços de limpeza de estrume do besouro-do-esterco foram estimados em US$ 380 milhões (R$ 2,067 bilhões) e, apenas no Canadá, os ursos polares podem ser avaliados em US$ 6,3 bilhões (R$ 34,27 bilhões).

Em princípio, você pode fazer alguns cálculos aproximados do valor de cada um desses animais individualmente, dividindo pela população. Isso daria, para cada um dos cerca de 16.000 ursos polares canadenses, um valor de cerca de US$ 400 mil (R$ 2,176 milhões) por urso.

Mas, recentemente, Ralph Chami, do Fundo Monetário Internacional, e seus colegas aplicaram esse tipo de abordagem por "animal individual" com mais rigor. Seu propósito? Calcular o valor de cada elefante-africano e das grandes baleias da costa da América do Sul.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Os elefantes-africanos são responsáveis por contribuições milionárias para a captura de carbono

Esse tipo de mega-animais fornece diversos serviços, desde a receita com o ecoturismo até o trabalho como animais de carga. Mas o que é menos evidente é que tanto os elefantes quanto as baleias também ajudam a sequestrar carbono, dentro dos seus corpos e com os seus hábitos alimentares - da mesma forma que muitos outros animais, como a lontra-marinha, que foi objeto de outra reportagem recente da BBC Future.

Analisando especificamente o potencial de captura de carbono dos animais, agora e no futuro, Chami e seus colegas calcularam um valor de US$ 1,8 milhão (R$ 9,79 milhões) por elefante.

As baleias atingiram um valor alto similar. Os números variaram de US$ 165 mil (R$ 897,6 mil) para uma baleia-minke até US$ 4 milhões (R$ 21,76 milhões) para uma baleia-azul, mas a maioria das baleias chegou a um valor de cerca de US$ 2 milhões (R$ 10,88 milhões).

Chami e seus colegas defendem que é útil ter valores para animais individuais, devido ao poder psicológico de convocar as pessoas para a conservação ambiental. Afinal, entidades como a WWF costumam usar imagens e histórias de mega-animais carismáticos para incentivar as doações. Se um número financeiro para um elefante individual fosse utilizado em campanhas de conservação, ele poderia ajudar a "ensinar ao público sobre a contribuição dos elefantes para a captura de carbono e convencer as pessoas a investir seus recursos na preservação dessa espécie e do seu habitat", segundo o estudo.

Um valor em dólares para um elefante ou uma baleia poderá também ser usado para definir multas e penalidades para quem os maltratar, como caçadores, navios ou baleeiros ilegais. A avaliação do elefante especificamente foi muito maior que o seu valor no mercado negro: uma presa é vendida por cerca de US$ 20 mil (R$ 108,8 mil). E um navio que atacar e matar uma baleia azul na costa brasileira deveria ser multado pelo valor total da baleia, afirmam Chami e seus colegas.

Entretanto, deve ser considerado óbvio que isso não nos leva à conclusão de que os elefantes e as baleias são os animais mais "valiosos" da natureza. Enquanto não for feita a contabilidade completa do mundo natural, nós não saberemos. E, mesmo que ela seja feita, poderá ser difícil comparar os números, pois as técnicas desenvolvidas variariam muito, nem todos os serviços seriam contabilizados e é difícil desdobrar as relações entre os animais nos ecossistemas.

Por essas e outras razões, Boerema e Rebelo indicam que muitos valores de serviços dos ecossistemas existentes provavelmente são muito conservadores.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Se um navio ferir uma baleia-azul, a multa deverá ser proporcional ao valor de serviço da baleia no ecossistema?

Como ficamos então na busca pelo animal mais "caro" do planeta? Fica evidente que não existem respostas fáceis. Se você tentar calcular pela medida mais simples de preço de mercado pago, fica mais ou menos claro que o cavalo de corrida ficaria no topo da lista - mas, como verificamos, existem outros animais com alto valor financeiro que não estão à venda.

Mas há um animal que ainda não mencionamos e poderá ter fortes motivos para inclusão no topo da lista dos animais financeiramente mais valiosos: o panda-gigante. Ele é, sem dúvida, a espécie mais cara dos zoológicos, segundo o Guinness, mas o seu valor verdadeiro pode ser ainda mais alto.

Por que isso? Porque toda a sua população é de propriedade da China e muitos zoológicos - particularmente nos Estados Unidos - devem pagar uma taxa de aluguel para mantê-los, de até US$ 1 milhão (R$ 5,44 milhões) por ano. Como muitos pandas cativos vivem até a casa de 20 anos de idade, a soma dos valores é expressiva.

Se nascerem filhotes, deve também supostamente ser feito um pagamento único de até US$ 600 mil (R$ 3,264 milhões). Somam-se a isso a raridade, o valor cultural, o investimento em conservação ambiental - e a "diplomacia dos pandas" que vincula seus aluguéis a negociações comerciais que valem centenas de milhões de dólares - e o seu valor real poderá ser muito, muito maior.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O panda-gigante poderá ser o animal mais valioso do mundo? Para a China, sim

Por isso, na lista dos animais mais caros, existem realmente algumas espécies muito valiosas - pandas, elefantes, baleias, cães, gatos e cavalos - que, coletivamente, atingiriam a soma de bilhões de dólares.

E existe Big Dave, o pato. Com certeza, ele não é o animal com o preço mais alto, mas ainda merece o seu lugar no clube. Para o seu dono, Graham Hicks, o preço do pato provavelmente não era tão importante. Como definiu o feliz criador ao descobrir que ele e Dave passariam a aposentadoria juntos: "Ele é um ótimo amigo".

*Richard Fisher é jornalista sênior da BBC Future. Seu Twitter: @rifish.

Todas as conversões de moedas são baseadas nas taxas de câmbio atuais. Os preços não foram ajustados pela inflação.