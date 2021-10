Abusos na Igreja Católica: investigação revela milhares de pedófilos na França

A comissão deve divulgar nesta terça-feira um extenso relatório, baseado em arquivos da igreja, da justiça e da polícia, assim como em entrevistas com as vítimas.

Christopher Lamb, da publicação católica The Tablet, disse à BBC que os escândalos de abuso mergulharam a Igreja em "sua maior crise em... 500 anos".

Em junho deste ano, o Papa Francisco mudou as leis da Igreja Católica para criminalizar explicitamente o abuso sexual, em sua maior reforma do Código de Direito Canônico em décadas.

As novas regras transformam o abuso sexual, o aliciamento de menores, a posse de pornografia infantil e o encobrimento de abusos em crimes sob as leis do Vaticano.