A incrível história de como DNA resolveu mistério de rei perdido da França

Uma gravura de Luís Carlos, filho de Luís 16 e Maria Antonieta, na Torre do Templo

Quando o rei Luís 16 da França e sua esposa, a rainha Maria Antonieta, foram decapitados em 1793, no auge da Revolução Francesa, eles não tinham ideia do destino que aguardava um de seus descendentes.

Pouco antes dela e o marido serem guilhotinados, Maria Antonieta foi abruptamente separada do filho Luís Carlos, delfim da França — título de nobreza que se usava para designar os príncipes herdeiros do trono.

Mas a conturbada França do final do século 18 era o último lugar em que um rei queria estar. A monarquia havia sido abolida para dar lugar oficialmente a uma república em setembro de 1792.

Assim, o delfim foi trancado na Torre do Templo, uma fortaleza medieval que serviu de prisão para a família real em seus últimos dias.

Luís 16 e Maria Antonieta em 1781, antes do início da revolução

Dizem que Luís Carlos sofreu muito na prisão, onde teria tido pouco ou nenhum contato com outras pessoas. Ele também foi submetido a situações indescritíveis de crueldade. E corriam rumores de que os guardas o forçavam a beber álcool, dizer obscenidades e cantar La Marseillaise .

Mas outros rumores, ainda mais implausíveis, afirmavam que alguém havia conseguido entrar na prisão, passar despercebido por mais de uma centena de guardas, trocar o príncipe por outra criança e escapar com Luís Carlos.

Uma gravura de Luís 16 na Torre do Templo, onde passou os últimos meses de sua vida

Mito e ciência

A história do "rei perdido" da França virou um mito. E, nos anos seguintes à revolução, houve mais de um indivíduo que assegurou ser o verdadeiro delfim, o herdeiro de Luís 16 e Maria Antonieta.

Assim, cientistas abraçaram a tarefa de procurar o DNA de Luís Carlos e compará-lo com o de algum parente.

Cassiman recebeu, em 2000, as amostras de DNA para desvendar a verdadeira história de Luís Carlos de uma vez por todas. Mas levou vários anos para chegar a uma conclusão.

A tomada da Bastilha marcou a queda do antigo regime e da monarquia absolutista

Um menino valente

Mas foi a Queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, que mudou para sempre o cenário político da Europa. A tomada da fortaleza pelos revolucionários marcou simbolicamente a queda do antigo regime.

No Palácio de Versalhes, Luís 16 e Maria Antonieta tinham problemas adicionais. Seu filho Luís José, inicialmente herdeiro do trono, havia morrido de tuberculose aos sete anos. Isso tornou o pequeno Luís Carlos, de apenas quatro anos, o delfim da França.

Os reis já não representavam a monarquia absolutista, mas fariam parte da monarquia constitucional que queriam instaurar no país.

"A multidão enfurecida tinha pás e picaretas e ameaçava a rainha de morte. Na verdade, Luís Carlos, seu filho mais novo, que tinha quatro anos na época, era incrivelmente corajoso. Inclinou-se para fora da janela e gritou: 'Perdoem minha mãe'", relata Deborah Cary, autora de The lost King of France ("O rei perdido da França", em tradução literal).

Mas Maria Antonieta era o foco da multidão enfurecida. Ela era apenas uma adolescente quando chegou da Áustria nos anos 70 do século 17 para se casar com Luís 16.

"Ela tinha as roupas mais fabulosas e uma cabeleireira parisiense que fazia seu cabelo ficar com um metro de altura. Quero dizer, era muito extravagante."

Enquanto isso, as pessoas comuns da França estavam literalmente morrendo de fome.

Em 1792, o rei foi oficialmente preso, e ele e sua família foram feitos prisioneiros no Templo. Luís 16 foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793.

Maria Antonieta teve o mesmo destino em 16 de outubro do mesmo ano.

Mas os revolucionários não tocaram no pequeno Luís Carlos, que tinha oito anos quando seu pai foi executado e se tornou o potencial herdeiro.

Os carcereiros anunciaram sua morte em 8 de junho de 1795, quando ele tinha 10 anos. Seu corpo foi enterrado em uma vala comum no cemitério de Sainte-Marguerite sem grandes cerimônias, alimentando a teoria de que o corpo encontrado não correspondia ao do verdadeiro delfim.

Os vários delfins

Mas nem todo o corpo de Luís Carlos foi direto para o túmulo. Durante a autópsia, o médico guardou seu coração com o propósito de fazê-lo chegar aos membros da dinastia dos Bourbon que ainda restavam.

Enquanto isso, o mistério do delfim desaparecido gerava um furor que inspirava as histórias mais inverossímeis.

Até mesmo o escritor Mark Twain se baseou na história para seu famoso romance As Aventuras de Huckleberry Finn , em que um dos personagens se apresenta como o "rei perdido da França".

Com a Restauração dos Bourbons em 1814, mais de cem pessoas garantiram ser o herdeiro real da dinastia.

Nenhum dos supostos delfins conseguiu comprovar a veracidade de suas histórias. E o mistério de Luís Carlos foi esquecido com o passar do tempo.

O coração perdido

Foi o médico Philippe-Jean Pelletan quem extraiu o coração de Luís Carlos durante a autópsia. Ele o guardou em sua casa e, anos depois, tentou devolvê-lo aos membros da dinastia dos Bourbon. O coração foi secando com o passar do tempo. Além disso, foi roubado e passou de mão em mão em várias ocasiões ao longo dos dois séculos seguintes, até que acabou na Basílica de Saint-Denis.

Pesquisadores belgas usaram técnicas modernas para obter o material genético. A ideia era realizar exames em um pedaço do coração e comparar o DNA com o de Maria Antonieta.

Mas era mais fácil falar do que fazer.

"Ali não há emoções porque do contrário se comete erros. Trabalhamos com um anteparo especial, onde havia fluxo de ar para evitar a contaminação com outro DNA", explica Cassiman.