O implante no cérebro que promete detectar e curar depressão profunda

Há 1 hora

Cientistas americanos deram um novo passo rumo à detecção e ao tratamento da depressão aguda ao instalar um implante elétrico no crânio de uma paciente e conectá-lo ao seu cérebro.

O implante, do tamanho de uma caixa de fósforos, está sempre "ligado", mas só emite um impulso elétrico quando percebe que Sarah precisa dele.

Os pesquisadores, da Universidade da Califórnia, em San Francisco, nos Estados Unidos, ressalvam que é muito cedo para dizer se o dispositivo pode ajudar outros pacientes com depressão de difícil tratamento, mas se dizem esperançosos e planejam mais testes.

'Tinha esgotado todas as opções de tratamento possíveis'

A cirurgia pode parecer assustadora, mas Sarah disse que a perspectiva de obter "qualquer tipo de alívio" era melhor do que o que estava experimentando.

"Tinha esgotado todas as opções de tratamento possíveis".

"Minha vida diária se tornou tão restrita. Me sentia torturada todos os dias. Mal me movia ou fazia qualquer coisa."

O implante, contendo a bateria e o gerador de pulso, estava enfiado no osso, sob seu couro cabeludo e cabelo.

"Quando estava nas profundezas da depressão, tudo o que via era o lado ruim das coisas."

Como funciona

A pesquisadora Katherine Scangos, psiquiatra da universidade, disse que a inovação foi possível localizando os "circuitos da depressão" no cérebro de Sarah.

"Encontramos um local, que é uma área chamada corpo estriado ventral, no qual a estimulação eliminou de forma consistente seus sentimentos de depressão".

Os cientistas dizem que muito mais pesquisas são necessárias para testar a terapia experimental e determinar se ela pode ajudar mais pessoas com depressão severa e talvez outras condições também.

Tratamento personalizado

Scangos, que inscreveu dois outros pacientes no teste e espera recrutar mais nove, disse: "Precisamos observar como esses circuitos variam entre os pacientes e repetir esse trabalho várias vezes".

"E precisamos ver se o biomarcador de um indivíduo ou o circuito do cérebro muda com o tempo, à medida que o tratamento continua".

"Então, nesse sentido, estamos muito animados com isso. É o tipo de estudo muito necessário no nosso campo agora."

O professor Jonathan Roiser, especialista em neurociência da Universidade College London, no Reino Unido, disse: "Embora este tipo de procedimento cirúrgico altamente invasivo só seja usado nos pacientes mais graves com sintomas intratáveis, é um passo emocionante devido à natureza do estímulo".