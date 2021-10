O que é a felicidade eudaimônica, que explica por que muitos continuam trabalhando sem precisar

Estudos apontam que as pessoas estão deixando ou planejando deixar seus empregos em número recorde em 2021 em alguns países, uma "grande demissão" que parece ter sido precipitada por essas reflexões.

É fácil acreditar que, se não tivéssemos que trabalhar, ou se pudéssemos trabalhar menos horas, seríamos mais felizes e levaríamos uma vida repleta de experiências hedônicas em todas as suas formas, saudáveis ​​e insalubres.

E isso significa compreender as fontes de felicidade que podem não ser tão óbvias para nós, mas que se tornaram mais evidentes no decorrer da pandemia.

As tentativas de encontrar um equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional são justas.

Pergunte a si mesmo quem é você, e não vai demorar muito a começar a descrever o que você faz no trabalho.

Há quem prefira ocupar o tempo livre com atividades que exigem um esforço considerável

Poucos participantes escolheram estar ocupados, a menos que fossem obrigados a fazer a caminhada, ou oferecida uma razão (sendo informados que havia chocolate no outro local).

No entanto, os pesquisadores descobriram que aqueles que passaram 15 minutos caminhando acabaram significativamente mais felizes do que aqueles que passaram 15 minutos esperando — não importa se tiveram escolha, foram atrás do chocolate ou nenhum dos dois.