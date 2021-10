A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Por dentro do mundo milionário do coach de relacionamentos

O coaching do amor é uma indústria global multibilionária, além de uma das que mais cresce no mundo.

O resultado foi uma explosão no número de coaches que dizem guiar as pessoas no amor por meio de vídeos virais e seminários presenciais caros.