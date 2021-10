Cientistas recriam rostos de múmias do Egito usando DNA

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Cientistas recriam rostos de múmias do Egito usando DNA

Há 44 minutos

O mistério em torno das múmias egípcias antigas há anos vem intrigando pessoas em todo o mundo e agora cientistas recriaram o rosto de três delas.

Pesquisadores da empresa de tecnologia de DNA Parabon NanoLabs, no Estado americano da Virgínia, usaram dados genéticos para produzir as imagens inéditas em 3D.

As fotos foram criadas a partir de um processo especial chamado fenotipagem forense pelo DNA.

Todo ser humano tem DNA (ácido desoxirribonucléico) em cada uma de suas células e o DNA de cada indivíduo é completamente único. Ele carrega informações genéticas importantes sobre uma pessoa, como cor dos olhos, cor do cabelo e altura. E também contém todas as instruções de que um ser humano precisa para crescer, funcionar e se reproduzir.

A fenotipagem pelo DNA envolve o uso do DNA de um indivíduo para, principalmente, prever aparência física e / ou ancestralidade de uma pessoa para fins forenses.

Felizmente, para os cientistas, eles puderam usar os dados de DNA dos restos mortais mumificados e, a partir da técnica, recriaram os rostos de três homens que viveram no antigo Egito há mais de 2 mil anos.

As múmias vieram de Abusir el-Meleq, uma antiga comunidade do Nilo na região central do Egito, e acredita-se que tenham sido enterradas entre 1380 aC e 425 dC.

As reconstruções digitais finais mostram as três múmias com 25 anos.

Em 2017, cientistas do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana em Tübingen, na Alemanha, recuperaram e estudaram com sucesso o DNA antigo de múmias egípcias e agora, em 2021, os pesquisadores da Parabon NanoLabs usaram esses dados genéticos para criar modelos 3D dos rostos das múmias.

Os cientistas também puderam usar seus métodos de fenotipagem pelo DNA para prever a ancestralidade e a cor da pele dos três homens.

Eles descobriram que todos tinham pele castanha clara com olhos e cabelos escuros, e sua composição genética era, na verdade, mais próxima das pessoas modernas do Mediterrâneo ou do Oriente Médio do que daqueles que vivem no Egito hoje.

"É ótimo ver como o sequenciamento do genoma e a bioinformática avançada podem ser aplicados a amostras de DNA antigo", diz Ellen Greytak, diretora de bioinformática da Parabon.