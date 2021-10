Cuidados paliativos: Os erros e mitos no tratamento de doenças graves no Brasil

Há 2 horas

Os cuidados paliativos foram parar no meio de uma polêmica após diversas falas de depoentes e senadores da CPI da Covid

Enquanto se preparava para ir à balada, Ana Michelle Soares colocou um vestido vermelho e se olhou no espelho. "Posso estar morrendo, mas estou bem gata", pensou.

O episódio, que ela lembra hoje com bom humor, aconteceu em 2015, dias após ouvir uma notícia nada agradável: seu câncer de mama diagnosticado em 2011, quando ela tinha 28 anos, havia se espalhado para outras partes do corpo, num processo conhecido como metástase.

"À época, eu vi no prontuário médico que, a partir dali, o objetivo do meu tratamento era 'paliativo'", relata.

"Aquela palavra soava estranha para mim, era como se eu estivesse morrendo. E eu me sentia bem", continua.

No final de semana após a balada, Soares resolveu entender melhor o que esse tal de paliativo realmente significava. "Quando finalmente compreendi, percebi que era algo óbvio, que deveria ter sido oferecido a mim desde o começo do meu tratamento", diz.

Fim do Talvez também te interesse

"Decidi então começar a fazer cuidados paliativos por mim mesma. Fui atrás de terapia, suporte espiritual e resolvi muitas questões que me causavam sofrimento", completa.

Nos últimos seis anos, Soares virou uma das vozes mais ativas do movimento paliativista brasileiro. Ela lançou os livros Enquanto Eu Respirar , em 2019, e Vida Inteira , em 2020, ambos pela Editora Sextante, cuida da conta de Instagram @paliativas , que tem mais de 120 mil seguidores, e coordena a Casa Paliativa, um espaço de convivência para pacientes com enfermidades que ameaçam a vida.

"Eu posso até estar com uma doença grave. Mesmo assim, ainda vale a pena viver da melhor forma possível", raciocina.

Dez anos depois do diagnóstico de câncer, Soares segue em tratamento, mas conta que conseguiu conviver melhor com a doença graças aos cuidados palilativos.

Do pouco conhecimento ao olho do furacão

Nas últimas semanas, os cuidados paliativos foram alvo de um intenso debate por causa da CPI da Covid. O assunto veio à tona pela primeira vez no dia 22 de setembro, quando os parlamentares que compõem a comissão ouviram o médico Pedro Benedito Batista Junior, diretor da Prevent Senior. Na ocasião, o senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou que a operadora de saúde criou a figura do "paliatista".

"Ouvi muitos médicos dizendo, confirmando, que tiravam [o paciente com covid-19] da UTI, botavam na enfermaria e faziam a 'paliatização'. O seu hospital criou uma nova especialidade: 'paliatistas'", declarou o senador.

No mesmo dia e nas outras reuniões que se seguiram, membros da CPI e os próprios depoentes fizeram uma série de outras afirmações relacionadas a esse tópico. Alguns chegaram a dizer, de forma equivocada, que cuidados paliativos só são ofertados à beira da morte e que a prática é similar à eutanásia.

O tema voltou a esquentar na sessão do dia 7 de outubro, quando o advogado Tadeu Frederico de Andrade, de 65 anos , compareceu à comissão e prestou seu relato após ficar internado com covid-19 num hospital da Prevent Senior e ouvir falar em cuidados paliativos.

Após toda essa exposição inesperada, entidades como a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) soltaram notas de repúdio às alegações e às formas como essa especialidade foi tratada. Parte desse material, inclusive, foi lido na própria CPI pelo senador Humberto Costa (PT-PE) na sessão do dia 29 de setembro.

Senador Otto Alencar disse que a Prevent Senior criou a figura do 'paliatista'

"E há uma percepção absolutamente errada, quase uma lenda urbana, do que é ser paliativista. Muitos acham que a gente só é chamado na hora de sedar o paciente, para ele morrer. Isso vem da falta de conhecimento técnico sobre o assunto", completa a médica Ana Claudia Arantes, fundadora da Casa Humana, uma instituição que trabalha com cuidados paliativos, e autora dos livros A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Histórias Lindas de Morrer , ambos lançados pela Editora Sextante.

Dias depois daquela fala inicial, em 22/9, Otto Alencar disse à coluna da jornalista Mônica Bergamo , da Folha de S. Paulo, que não se expressou bem e foi mal interpretado ao falar dos cuidados paliativos. A BBC News Brasil também procurou diretamente a assessoria de imprensa do senador para que ele tivesse a oportunidade de dar o seu ponto de vista sobre a questão, mas não recebemos uma resposta até a publicação desta reportagem.

Mas é possível aproveitar a polêmica criada na CPI e a proximidade com o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, comemorado em 9 de outubro de 2021, para desfazer alguns mitos e explicar de uma vez por todas o que é essa especialidade.

O que são os cuidados paliativos?

Em resumo, cuidados paliativos são uma área que lida com o sofrimento gerado pelo diagnóstico e pelo tratamento de uma doença que ameaça a vida.

"A enfermidade envolve várias dimensões de sofrimento, da dor física às aflições espirituais e existenciais", acrescenta Crispim, que também é médico assistente do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas de São Paulo.

O paliativista atua junto do enfermo e de toda a sua família para aliviar possíveis focos de aflição e garantir o mínimo de bem-estar, dignidade, autonomia e independência neste momento.

Para Crispim, os profissionais de saúde ainda carregam uma noção muito equivocada do que é cuidar de alguém.

"Mas há um limite de até onde a medicina vai e nós podemos, sim, prover um outro tipo de cuidado, que aproxima e conecta as pessoas sem 'abandonar' o paciente", completa.

"A sociedade tem um entendimento de que fazer intervenções é sempre bom e deixar de fazer é ruim. No cuidado paliativo, nós também prescrevemos tratamentos e procedimentos, mas nosso objetivo principal não é mais o controle da doença ou a cura", resume Arantes.

A realização de cuidados paliativos depende do diálogo entre profissionais da saúde, paciente e familiares

O que não são cuidados paliativos?

Ao contrário do que foi dito na CPI, os cuidados paliativos, quando bem feitos e conduzidos, não tem nada a ver com eutanásia, ou com deixar o paciente morrer sem oferecer a ele o melhor tratamento.