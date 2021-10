Olivier Rousteing: a forte imagem que revela o acidente que estilista da Balmain escondeu durante um ano

Há 2 horas

A foto que Olivier Rousteing publicou no Instagram revela os ferimentos que ele sofreu no ano passado

O jovem diretor criativo da grife Balmain compartilhou a notícia um ano depois em seu perfil no Instagram, com uma foto em que aparece com ferimentos no rosto e coberto por ataduras.