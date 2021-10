A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Vulcão em erupção nas Canárias: fábricas são varridas pelo rio de lava

Há 4 minutos

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, continua rendendo imagens impressionantes.

Um drone do Instituto Geológico e de Mineração da Espanha registrou o rio de lava de perto – é possível ver pedaços gigantescos de rochas sendo arrastados.

Uma fábrica de cimento e outros galpões industriais foram varridos do mapa, se somando aos quase 1,2 mil edifícios destruídos pelo vulcão.

Cerca de 3 mil pessoas que vivem nos arredores entraram em lockdown por causa do risco de inalar gases tóxicos.

A devastação aumentou após o colapso do cone do Cumbre Vieja, ocorrido no último sábado.