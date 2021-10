Bilionários deveriam focar em salvar a Terra em vez de turismo espacial, diz príncipe William

'Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta'

Ele também alertou sobre o aumento da "ansiedade climática" entre as gerações mais jovens.

As declarações foram dadas em entrevista ao programa Newscast, da BBC, às vésperas da primeira cerimônia de premiação do Earthshot Prize — lançado pelo príncipe para recompensar aqueles que tentam salvar o planeta.

O nome do prêmio é uma referência ao termo "moonshot", usado pelos Estados Unidos para designar seu ambicioso projeto de levar a primeira pessoa à lua na década de 1960, quando John F. Kennedy era presidente.

Ao comentar sobre a atual corrida espacial e o ímpeto de promover o turismo espacial, William afirmou: "Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para se viver".

"Acho que, em última instância, foi isso que me convenceu dessa ideia — é realmente crucial focar neste [planeta], em vez de desistir e ir para o espaço experimentar e pensar em soluções para o futuro."

Ele voou por 10 minutos a bordo da cápsula suborbital da empresa espacial Blue Origin, do bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos.

O príncipe William disse ao jornalista Adam Fleming, do Newscast, que não tinha "absolutamente nenhum interesse" em voar no espaço, acrescentando que havia uma "questão fundamental" sobre o custo do carbono dos voos espaciais.