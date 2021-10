A única música brasileira na lista das 500 melhores da história na revista Rolling Stone

A música é a primeira faixa do álbum África Brasil (1976), de Jorge Ben, um "artista versátil", segundo a revista, que "combinou sem esforço bossa nova e samba com rock e funk".

As 10 melhores

Das 10 músicas eleitas as melhores de todos os tempos, oito são clássicos do século passado.

"Em suas memórias de 1999, Franklin escreveu que a música refletia 'a necessidade do homem e da mulher comuns na rua, do homem de negócios, da mãe, do bombeiro, do professor; todos eles queriam respeito'. Ainda queremos."