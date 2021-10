Policial britânico é demitido por pagar R$ 0,75 em caixinha para caridade por biscoitos de R$ 7,5

Há 12 minutos

Um policial que pegou dois pacotes de biscoitos de uma barraca de caridade sem pagar o preço total foi demitido da corporação de West Yorkshire, no Reino Unido.

Chris Dwyer, de 51 anos, pagou apenas £ 0,10 (aproximadamente R$ 0,75) por dois pacotes da guloseima na cantina da delegacia de polícia de Halifax, em vez do preço correto de £ 1 (cerca de R$ 7,5).

E, de acordo com a comissão que apurou sua conduta imprópria, ele também tentou "mudar e florear" sua versão do ocorrido quando questionado a respeito.

Entre os produtos à venda, estava o Jaffa Cake — doce tradicional inglês com textura de bolo, mas formato de biscoito, recheado com geleia de laranja e com cobertura de chocolate.