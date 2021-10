Megan Fox: as revelações da atriz que alimentam discussões sobre 'corpo perfeito'

Seus recentes trabalhos no cinema e na televisão, assim como seu relacionamento com o cantor Machine Gun Kelly, a quem considera sua "alma gêmea", a ajudaram a superar problemas de ordem emocional que acompanharam sua carreira.

A dismorfia corporal é um transtorno mental no qual a pessoa tem uma imagem negativa de alguma parte do corpo.

Fox não entrou em detalhes sobre por que se sente assim. Mas diz que estar com o namorado permitiu a ela trabalhar sua percepção pessoal e se sentir confortável com isso.

"Acho que tinha me colocado — ou permitido que outras pessoas me colocassem — nesta caixa estranha em que não me encaixava bem, onde por muito tempo não vivi minha própria vida sendo eu mesma... Essas partes minhas mais excêntricas ou estranhas que não correspondiam com a minha família ou com Hollywood ", explicou.