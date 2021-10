Dor nas costas: como se exercitar com segurança para aliviar a dor

Por que a atividade física funciona

A visão tradicional de como o exercício ajuda a aliviar a dor se concentra em como o exercício impacta as estruturas ao redor da coluna — por exemplo, aumentando a força dos músculos da coluna e do abdômen.

Esses efeitos de alívio da dor são sustentados por vários mecanismos de interação — principalmente a liberação de agentes de alívio da dor produzidos naturalmente pelo corpo, como endocanabinoides, adrenalina, noradrenalina, endorfinas e serotonina — dentro do sistema nervoso e via sistema circulatório.

Estas mudanças estruturais no sistema nervoso operam em escalas de tempo mais lentas do que as alterações químicas que acontecem como resultado da hipoalgesia induzida por exercício, mas acredita-se que levem a uma diminuição da dor associada ao movimento ao longo do tempo.