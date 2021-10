A ilha desabitada no Pacífico confundida com um 'buraco negro' oceânico

A imagem

A ilha de Vostok, Kiribati

Até que, finalmente, veio a explicação de que se tratava de uma imagem de satélite de baixa qualidade tirada de uma ilha desabitada no oceano Pacífico. Um link ao site de geolocalização GeoEye mostra a ilha com mais clareza.

Teme-se que Kiribati possa ser o primeiro país do mundo a desaparecer com a elevação do nível dos mares em decorrência do aquecimento do planeta — e do derretimento de geleiras.