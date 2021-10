Dono do Pornhub faz acordo com 50 vítimas de produtora acusada de tráfico sexual

Há 11 minutos

A empresa proprietária do site pornô Pornhub entrou em um acordo para encerrar um processo movido por 50 mulheres que se dizem vítimas de uma operação de tráfico sexual.

Elas afirmam que a empresa Girls Do Porn, produtora de conteúdo, as coagiu a fazer sexo diante das câmeras e mentiu sobre como o material seria compartilhado.

As 50 mulheres processaram o Pornhub, alegando que a empresa sabia das acusações, mas continuou a parceria com a produtora mesmo assim.

Os termos do acordo não foram tornados públicos.

Em um comunicado, a MindGeek, empresa controladora do Pornhub, disse ter "tolerância zero com a publicação de conteúdo ilegal em suas plataformas".