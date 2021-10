O homem condenado por matar mulher com picadas de cobra na Índia

Há 25 minutos

Suraj Kumar foi condenado por matar a esposa, Uthra, com uma picada de naja

Em abril do ano passado, Suraj Kumar, de 28 anos, pagou 7 mil rúpias (cerca de R$ 508) por uma naja indiana, um dos répteis mais venenosos do mundo.

O comércio de cobras é ilegal na Índia, então Suraj efetuou a compra clandestina de um apanhador de serpentes, Suresh Kumar, no estado de Kerala, no sul do país.