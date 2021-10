Rumeysa Gelgi, a mulher mais alta do mundo: o que é a síndrome de Weaver, que a deixou tão alta

Há 54 minutos

Crédito, Guinness World Records / PA Legenda da foto, Rumeysa Gelgi tem 2,15 metros de altura e é a mulher mais alta do mundo

Rumeysa Gelgi é uma turca de 24 anos com 2,15 metros de altura e foi confirmada pelo Livro de Recordes do Guinness como a mulher mais alta do mundo.

Gelgi sofre da síndrome de Weaver, uma condição rara que acelera o crescimento. Ao longo dos anos ela foi vítima de preconceito, mas afirma que o recente reconhecimento tem sido motivo de orgulho, pois a faz se sentir especial.

"Quando criança, tive que lidar com bullying. Não foi fácil desenvolver minha autoestima durante aqueles anos. Mas a verdade é que sempre me senti única graças à atitude positiva que meus pais me incutiram". ela disse à BBC.

Aos 18 anos, Gelgi detinha o recorde de adolescente mais alta do mundo.

Desde então, ela tem usado sua fama para aumentar a consciência pública sobre a vida de pessoas com doenças raras como a dela.

"Tenho muito orgulho de ser especial. Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo quando criança. É mais do que um sonho que se tornou realidade e estou muito feliz por ter tornado minha condição algo pelo qual devo agradecer."

Síndrome de Weaver

Crédito, PA Media Legenda da foto, Uma rara mutação genética fez com que Rumeysa Gelgi se tornasse a mulher mais alta do mundo

A estatura extraordinária de Gelgi é causada por uma mutação genética muito rara chamada síndrome de Weaver. Apenas 50 casos como o dela foram descritos na literatura médica.

É um distúrbio multissistêmico caracterizado por estatura alta, uma aparência facial típica com hipertelorismo ocular (o aumento da distância entre as pupilas), orelhas grandes e carnudas e retrognatismo do queixo (posicionamento atípico da mandíbula, que dá a impressão de a pessoa ter um queixo pequeno) ou sobremordida.

A condição também traz consigo graves deficiências físicas, como escoliose, falta de músculos e problemas de equilíbrio.

"Ela afeta minha mobilidade, minha saúde e minha aparência. Basicamente, todos os aspectos da minha vida", disse Rumeysa Gelgi à BBC.

Ela costuma andar em uma cadeira de rodas, mas às vezes pode sentar-se e movimentar-se por curtos períodos de tempo com a ajuda de um andador.

"Sempre quis ter uma vida independente e mais bem-sucedida possível. É difícil ser independente devido à minha condição, mas tento viver o mais independentemente possível", explicou.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Gelgi geralmente anda em cadeira de rodas

"Uma inspiração"

Ela é programadora e acaba de concluir seu treinamento profissional. Em breve começará a trabalhar, e diz que pretende "construir uma carreira de sucesso".

"Cada desvantagem pode se transformar em uma vantagem se você se aceitar como é, conhecer seu potencial e fizer o melhor", disse ela em um comunicado publicado pelo Guinness Book.

Embora ela reconheça que se sente desconfortável quando estranhos a encaram, Gelgi conta que a maioria das pessoas manifesta apoio e simpatia.

Sua mensagem é que "não há problema em se destacar" e ela espera poder inspirar outras pessoas a se orgulharem de ser diferentes.

Curiosamente, o homem mais alto do mundo atualmente também vem da Turquia. Sultan Kösen tem 2 metros e 51 centímetros de altura.

O Guinness Book afirma que o fato de o homem e a mulher mais altos virem do mesmo país é um "acontecimento raro".

Gelgi diz que está interessada em conhecer seu homólogo masculino.

Craig Glenday, editor-chefe do Guinness Book of Records disse: "É uma honra receber Rumeysa novamente no livro dos recordes."

"Seu espírito indomado e orgulho em se destacar da multidão é uma inspiração."