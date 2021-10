5 dicas para que seu computador não fique lento após instalar atualizações

"Faça download de uma atualização." Essa é uma mensagem que aparece regularmente nos computadores da maioria das pessoas.

Mas muitos se preocupam com o pedido porque temem que o computador não funcione tão bem depois da atualização.

Os usuários instalam atualizações de software para melhorar o desempenho e a segurança de seus computadores. No entanto, isso pode causar lentidão e há vários motivos para que isso aconteça.

Se o seu computador tiver uma quantidade limitada de memória de acesso aleatório (RAM, na sigla em inglês, o hardware físico dentro de um computador que armazena dados temporariamente), as atualizações podem torná-lo lento.

Hoje, 4 a 8 GB de RAM são considerados insuficientes. Já uma memória de 16 a 32 GB seria ideal para um computador de uso geral. As atualizações de software geralmente requerem o uso de RAM adicional. Isso reduz a quantidade de memória disponível para o sistema operacional executar programas.

Além disso, a maioria dos computadores domésticos não funciona com processadores poderosos, o que significa que a instalação de muitas atualizações de software pode causar lentidão.

Recursos limitados

As atualizações de software exigirão mais poder de processamento, resultando em uma redução geral na capacidade do computador de executar o sistema operacional e os aplicativos de software.

A instalação de novas atualizações aumentará o número total de processos a serem tratados. Isso resulta em atrasos na execução das tarefas exigidas pelo sistema operacional e aplicativos para seu bom funcionamento.

Mas se o seu computador tiver uma grande quantidade de software instalado, o que consome muita memória e capacidade de processamento, você terá recursos limitados para executar as tarefas do computador.

A instalação de novas atualizações de software coloca ainda mais pressão sobre o computador, tornando-o mais lento.

Enquanto isso, se você tiver um grande volume de dados armazenados no disco do computador, as atualizações também podem causar lentidão.

Como as atualizações de software podem usar seu espaço de armazenamento para processamento temporário, isso pode reduzir ainda mais o espaço em disco disponível.

Em última análise, isso resulta em desempenho mais lento do computador a cada atualização de software.

Segurança

No entanto, se o seu computador tiver memória, potência de processamento e espaço em disco suficientes, as atualizações de software devem fazer com que ele funcione melhor.

Lembre-se de que, apesar de serem rigorosamente testados quanto à precisão e segurança, os sistemas operacionais e o software podem ter pontos fracos vulneráveis a usuários não autorizados que tenham como objetivo acessar seu computador e dados pessoais.

Sempre que esses pontos fracos são identificados, as empresas lançam melhorias na forma de atualizações de software, e a instalação dessas atualizações é muito importante para manter seu computador e dados seguros.

Então, quais são as etapas simples para melhorar o desempenho do seu computador e evitar que ele fique lento?

1- Sempre exclua arquivos temporários

O sistema operacional e o software criam regularmente arquivos e pastas temporários nos computadores.

Esses arquivos consomem espaço no disco do computador e costumam usar poder de processamento que pode deixar o computador lento.

A exclusão regular desses arquivos pode melhorar o desempenho e a velocidade geral do computador.

Os arquivos temporários podem ser removidos com segurança usando ferramentas de limpeza e gerenciamento de disco para sistemas operacionais populares, incluindo Windows, Macintosh e Linux.

2- Tenha poucos programas que abrem quando você liga o computador

Muitos softwares, como Dropbox, Skype ou Adobe, podem ser iniciados automaticamente e executados em segundo plano quando o computador é ligado.

Esses processos podem ser monitorados usando ferramentas como o gerenciador de tarefas no sistema operacional Windows. Sempre mantenha o número de programas que abrem na inicialização o mais baixo possível, desabilitando os desnecessários.

Lembre-se de que existem alguns processos de inicialização exigidos pelo sistema operacional que não podem ser desativados.

3- Desinstale programas desnecessários

Pode haver algum software instalado que você raramente usa. Desinstalar programas que você não utiliza pode melhorar o desempenho e a velocidade - seu computador ganha espaço em disco e algum poder de processamento é liberado.

Isso pode ser feito adicionando ou removendo recursos de software para Windows e movendo-os para a Lixeira, em Macs.

4- Salve informações na nuvem

O armazenamento de dados na nuvem (uma rede de servidores remotos) pode melhorar significativamente o desempenho do computador, economizando espaço em disco e gerenciando arquivos relacionados.

É aconselhável armazenar arquivos grandes como músicas e vídeos na nuvem. A única limitação do uso do espaço na nuvem é que uma conexão ativa com a internet é necessária para acessar os arquivos.

Mas isso pode ser útil para tornar o computador mais rápido.

5- Aumente os recursos com hardware

A solução definitiva para melhorar a velocidade de um computador é aumentar os recursos adicionando ou substituindo hardware, como memória de computador, processador e unidades de disco.

No entanto, nem sempre é possível adicionar memória RAM a todas as máquinas. Portanto, certifique-se de ter tentado as outras soluções (mais fáceis) primeiro.

* Omprakash Kaiwartya é professor em Sistemas Conectados, Nottingham Trent University, no Reino Unido. Mufti Mahmud é professor de computação cognitiva da Nottingham Trent University.

