Gabby Petito: restos mortais encontrados na Flórida são de noivo da blogueira

Há 50 minutos

Gabby Petito teve corpo encontrado em setembro; agora, FBI confirmou ter encontrado restos mortais do noivo dela

A polícia federal americana, o FBI, confirmou nesta quinta-feira (21/10) que os restos mortais humanos encontrados em um parque no Estado da Flórida são de Brian Laundrie, que estava desaparecido há um mês e era noivo da blogueira Gabby Petito — cujo corpo foi encontrado em Wyoming no mês de setembro.

Laundrie era considerado uma "pessoa de interesse" (termo usado nos EUA para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação) na morte de Gabby, mas não foi formalmente acusado de nenhum crime.

Ele voltou para a Flórida no mês passado sem sua noiva. Pouco tempo depois, o corpo dela apareceu em Wyoming, para onde eles tinham viajado.

Em um comunicado, o FBI afirmou que "em 21 de outubro de 2021, a comparação de registros dentários confirmou que os restos mortais encontrados na Reserva Memorial T Mabry Carlton Jr Memorial e no Parque Ambiental Myakkahatchee Creed são de Brian Laundrie."

Um advogado que representa os pais de Laundrie divulgou uma nota dizendo: "Chris e Roberta Laundrie foram informados de que os restos mortais encontrados ontem no parque são de fato de Brian."

Na quarta-feira (20), autoridades haviam divulgado que restos mortais humanos foram encontrados em uma parte do parque que até recentemente estava submersa. Outros itens, incluindo uma mochila e um caderno, também foram encontrados durante a busca.

De acordo com a rede de televisão NBC News, ossos e um crânio também foram descobertos na operação.

Em uma rápida entrevista coletiva nesta quinta-feira, o xerife do condado de Lee, Carmine Marceno, elogiou as autoridades por trabalharem sob "condições traiçoeiras" no parque.