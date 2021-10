Alec Baldwin: disparo de arma cenográfica pelo ator em set de filme mata diretora de fotografia

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Alec Baldwin é coprodutor do filme 'Rust', que estava sendo filmado no Novo México

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido depois que o ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica em um set de filmagem no estado americano do Novo México.

De acordo com a polícia, Baldwin disparou a arma durante as filmagens de Rust, faroeste ambientado no século 19.

A mulher — identificada como a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos — foi levada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já o homem — identificado como o diretor Joel Souza, de 48 anos — foi levado de ambulância para o hospital, onde estava recebendo atendimento de emergência — mas não foram divulgados detalhes sobre a gravidade de seus ferimentos.

Um porta-voz de Baldwin informou à agência de notícias AP que o incidente envolveu uma falha de ignição de uma arma cenográfica.

O incidente aconteceu no Rancho Bonanza Creek, uma conhecida locação de filmagem, e a polícia ainda está investigando o caso — nenhuma acusação foi registrada até agora.

Em nota à agência de notícias AFP, um porta-voz do xerife de Santa Fé disse que Baldwin havia falado com os detetives.

"Ele veio voluntariamente e deixou o prédio depois de terminar as entrevistas", declarou o porta-voz.

De acordo com seu site pessoal, Hutchins era da Ucrânia e cresceu em uma base militar soviética no Círculo Polar Ártico.

Ela estudou jornalismo em Kiev e cinema em Los Angeles, e foi nomeada uma "estrela em ascensão" pela revista American Cinematographer em 2019.

Ela foi diretora de fotografia do filme de ação Archenemy, de 2020, dirigido por Adam Egypt Mortimer.

"Estou tão triste por perder Halyna. E tão furioso que isso possa acontecer em um set", afirmou Mortimer em um tuíte.

Em um comunicado, a International Cinematographer Guild disse que a morte de Hutchins era "uma notícia devastadora" e "uma perda terrível".

"Os detalhes não estão claros no momento, mas estamos trabalhando para saber mais e apoiamos uma investigação completa sobre este trágico evento", afirmaram o presidente da associação, John Lindley, e a diretora-executiva, Rebecca Rhine.

A polícia disse que os delegados do xerife foram enviados para o Rancho Bonanza Creek por volta das 13h50, horário local, após receberem uma ligação de emergência sobre tiros disparados no set.

Baldwin é coprodutor do filme e interpreta Rust, um fora-da-lei cujo neto de 13 anos é condenado por um assassinato acidental.

Mais velho de quatro irmãos, todos atores, Baldwin estrelou vários papéis na televisão e no cinema desde os anos 1980.

Ele conquistou vários prêmios por sua atuação como Jack Donaghy no seriado 30 Rock, da NBC. E sua interpretação do ex-presidente Donald Trump no programa Saturday Night Live também rendeu a ele elogios da crítica e um terceiro Emmy do Primetime.

Caso não é inédito

Incidentes como o disparo fatal de quinta-feira no set de filmagem de Rust são extremamente raros, mas não inéditos.

Armas de fogo reais são muitas vezes usadas em filmagens e são carregadas com balas de festim — cartuchos que criam um clarão e um estrondo sem disparar um projétil.

Em 1993, Brandon Lee — o filho de 28 anos do falecido astro das artes marciais Bruce Lee — morreu no set de filmagem após ser acidentalmente baleado com uma arma cenográfica, enquanto gravava uma cena de morte para o filme O Corvo.

Posteriormente, foi constatado que a arma usada já havia disparado uma bala real que fez com que um cartucho se alojasse no cano. Quando as balas de festim foram disparadas mais tarde, o cartucho foi desalojado e liberado.

Diante dos acontecimentos desta quinta-feira, a irmã de Brandon Lee, Shannon, tuitou:

"Nossos corações estão com a família de Halyna Hutchins e Joel Souza e todos os envolvidos no incidente em Rust. Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagem. Ponto. "