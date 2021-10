A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Imagens do set de filmagem onde aconteceu disparo acidental de Alec Baldwin

Há 40 minutos

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido depois que o ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica em um set de filmagem no estado americano do Novo México.

De acordo com a polícia, Baldwin disparou a arma durante as filmagens de Rust, faroeste ambientado no século 19.