Alec Baldwin: o que são os revólveres cenográficos como o disparado por ator e por que eles são perigosos?

Há 1 hora

Crédito, Getty Images

Um set de filmagem foi palco de uma tragédia real na quinta-feira (21/10).

A polícia afirma que o ator americano Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, e feriu o diretor Joel Souza, de 48, durante as gravações do filme Rust, ambientado no Estado americano do Novo México.

Enquanto homenagens são feitas a Hutchins, Baldwin estaria transtornado com a tragédia — um jornal local o encontrou aos prantos do lado de fora da delegacia do condado de Santa Fé.

Uma investigação está em andamento e ainda não se sabe o que deu errado. Um porta-voz de Baldwin informou que houve um acidente no set de filmagens envolvendo a falha de ignição de uma arma cenográfica com balas de festim.

Apesar de soarem inofensivas, tanto as armas cenográficas quanto as balas de festim podem ser perigosas.

O que é uma arma cenográfica com balas de festim?

Balas de festim são usadas ​​na indústria cinematográfica para imitar munição real.

A razão pela qual elas são tão convincentes é que as balas de festim são essencialmente balas reais modificadas.

As balas modernas são feitas de um cartucho, que consiste em uma cápsula contendo a pólvora propelente. Quando uma arma dispara, ela acende o propelente, disparando o projétil preso na frente da cápsula.

Em vez de usar um projétil de metal, as balas de festim contém materiais como algodão ou papel presos na frente.

Embora armas cenográficas possam às vezes ser armas que não funcionam, como revólveres de brinquedo, o termo também se aplica a armas reais usadas em sets de filmagem.

Combinadas, elas adicionam autenticidade às produções — ao disparar uma bala de festim usando uma arma cenográfica, se obtem um grande estrondo, um recuo e o que é conhecido como o clarão do disparo, a luz visível criada pela combustão da pólvora.

Este tipo de incidente já aconteceu antes?

Sim. Aconteceu com Brandon Lee, o ator filho da lenda das artes marciais Bruce Lee.

Brandon Lee morreu com apenas 28 anos em 1993, durante as filmagens de O Corvo, quando uma arma cenográfica carregada por engano com uma munição de treinamento (que possui projétil) foi disparada contra ele.

As munições de treinamento são usadas ​​para cenas de closes e deveriam ter sido removidas quando as balas de festim foram carregadas.

Depois que Lee foi atingido, as câmeras continuaram rodando. Só quando ele não se levantou no final da cena, que as pessoas presentes no set perceberam que algo estava errado.

Em outro incidente, em 1984, o ator americano Jon-Erik Hexum começou a brincar no set de um programa de televisão depois de ficar frustrado com atrasos nas gravações.

Ele carregou um revólver com balas de festim, girou o tambor, colocou a arma na têmpora e atirou.

Diferentemente do caso de Lee, ele não foi morto por um projétil, mas a força da explosão foi forte o suficiente para fraturar seu crânio. Ele morreu dias depois no hospital.

Como balas de festim e armas cenográficas podem ser usadas ​​com segurança?

A morte de Hexum revela um problema com as balas de festim — mesmo sem um projétil, elas podem ser extremamente perigosas.

Para aumentar o risco, alguns sets de filmagem usam pólvora extra para tornar o impacto visual mais forte.

Os sets de filmagem geralmente têm regras rígidas sobre o uso de armas cenográficas. Pessoas especializadas fornecem armas para uso em sets de filmagem e aconselham sobre seu uso.

"Se alguém realmente colocou uma bala de verdade lá, a primeira coisa é que ela não deveria nem sequer estar no set", disse Bill Davis, especialista em armas que trabalhou em várias produções de cinema e televisão.

"Número dois, deveriam ter inspecionado visualmente a arma primeiro colocando um lápis no cano e uma lanterna para ter certeza de que não há obstruções no mecanismo; e número três, eles precisam inspecionar a bala que está lá."

Outros profissionais da indústria cinematográfica se perguntam por que, em uma época em que efeitos de armas podem ser adicionados pelo computador a um baixo custo, as balas de festim ainda estão sendo usadas.

"Não há mais razão para ter armas carregadas com balas de festim ou qualquer coisa no set. Deviam ser totalmente proibidas", tuitou Craig Zobel, diretor das séries Westworld e Mare of Easttown.

"Armas cenográficas são armas", tuitou o roteirista de TV David Slack.

"As balas de festim têm pólvora de verdade. Podem ferir ou matar — e elas matam. Se você estiver em um cenário onde armas cenográficas são tratadas sem o devido cuidado e manuseio seguro, afaste-se."

"Nenhum programa ou cena vale arriscar a vida das pessoas", acrescentou.