CO2: os gráficos que mostram que mais da metade das emissões ocorreram nos últimos 30 anos

Há 1 hora

De onde vêm as emissões?

As primeiras eras da industrialização foram dominadas pela queima de carvão vegetal. Só no final do século 19 começam a aumentar as emissões por petróleo e gás natural. E, no final do século 20, as emissões pela produção de cimento e pela chama — um dispositivo de combustão de gases inflamáveis usado na indústria, se tornam mais significativas.