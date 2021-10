Por que pobres são os mais afetados pelas mudanças climáticas

Há 1 hora

No Brasil, que é apontado pelo portal especializado Carbon Brief como o quarto maior emissor mundial de CO2 na atmosfera no período entre 1850 e 2021 – principalmente por causa do desmatamento – as mudanças climáticas já se manifestaram na onda de frio que atingiu o país em julho de 2021, principalmente no Sul e no Sudeste.