3 críticas do Brasil a relatório da ONU crucial para conferência sobre mudanças climáticas

A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

3 críticas do Brasil a relatório da ONU crucial para conferência sobre mudanças climáticas

22 outubro 2021

Em mensagens ao principal órgão mundial responsável por orientar o combate às mudanças climáticas, o Brasil se opôs a recomendações para reduzir o consumo de carne no mundo, defendeu a produção de biocombustíveis e rebateu críticas à política ambiental do governo Jair Bolsonaro, principalmente no que se refere ao desmatamento.

Os debates foram travados durante a elaboração do sexto relatório de avaliação do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), que será um dos documentos de referência na COP26, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que começa no dia 31 de outubro em Glasgow, na Escócia.

A BBC teve acesso exclusivo a mais de 32 mil comentários e críticas que governos, empresas e outras instituições fizeram ao relatório do IPCC, o principal órgão global responsável por organizar o conhecimento científico sobre as mudanças do clima e orientar as ações para combatê-las.

Neste vídeo, nosso repórter João Fellet conta quais foram as críticas brasileiras ao relatório elaborado por cientistas.

Confira.