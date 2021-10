Teoria das cordas: como entender Universo com matemática da música de Pitágoras

Há 32 minutos

Desde que nós, seres humanos, existimos, temos olhado para as estrelas. Enquanto as admiramos, nos perguntamos como chegaram ali e o que existe além delas.

O que ocorreu antes do Big Bang? Existem outros universos? O que existe do outro lado da criação? Ou do outro lado de um buraco negro? Os chamados buracos de minhoca são possíveis? E as dimensões mais altas? Vivemos num multiverso?