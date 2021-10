Teoria das cordas: como entender Universo com matemática da música de Pitágoras

Há 1 hora

Desde que nós, seres humanos, existimos, temos olhado para as estrelas. Enquanto as admiramos, nos perguntamos como chegaram ali e o que existe além delas.

O que ocorreu antes do Big Bang? Existem outros universos? O que existe do outro lado da criação? Ou do outro lado de um buraco negro? Os chamados buracos de minhoca são possíveis? E as dimensões mais altas? Vivemos num multiverso?