James Michael Tyler: 11 dos momentos mais memoráveis de Gunther em 'Friends'

Steven McIntosh

Repórter de entretenimento da BBC

25 outubro 2021, 19:24 -03 Atualizado Há 16 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Tyler apareceu em 185 dos 236 episódios de Friends, embora não tenha falado em muitos deles

Existem alguns atores que odeiam ser muito associados a um único papel. James Michael Tyler, que morreu aos 59 anos, não era um deles.

Enquanto algumas estrelas de Friends tentavam se livrar de seus antigos personagens e seguir em frente com suas carreiras após o fim da série, em 2004, Tyler nunca pareceu se incomodar por ser conhecido como Gunther.

O garçom e gerente da cafeteria Central Perk gradualmente se tornou um dos personagens favoritos dos fãs ao longo dos dez anos em que o seriado ficou no ar. E muito depois de o show terminar, Tyler manteve laços estreitos com a marca Friends.

Ele falava com a imprensa sempre que o set de Friends fazia uma turnê ao redor do mundo. Ele posava para selfies e dava autógrafos quando era parado na rua pelos fãs do programa. "Ocasionalmente, ainda sou reconhecido como Gunther, o que está bom para mim", disse ele em 2018.

Como ator, Tyler não tinha muitos outros créditos em filmes e TV em seu nome. Mas, depois dos seis protagonistas, Gunther foi o personagem com mais aparições, em 185 episódios — mais do que Janice, Carol, Susan, o marido de Phoebe, Mike, e os pais de Ross e Monica, Jack e Judy, juntos.

Dito isso, ele não falava em todos os episódios em que aparecia. Tyler muitas vezes nem era creditado, porque Gunther era simplesmente visto ao fundo, atrás do bar, principalmente nos primeiros anos. Ele inicialmente conseguiu o emprego em Friends porque sabia como operar uma máquina de café.

Mas ele foi gradualmente recebendo mais e mais material ao longo dos anos e chamando atenção com as frases de efeito divertidas de seu personagem.

Para lembrar o ator e o papel que ele interpretou, aqui estão alguns dos melhores momentos de Gunther.

1. Sua estreia em 'Friends'

Crédito, Warner Bros Legenda da foto, A série 'Friends' foi um sucesso mundial

Por onde mais poderíamos começar? Tudo bem que a primeira participação de Gunther na série não foi lá essas coisas. Ele aparece trabalhando no Central Perk no segundo episódio da primeira temporada. Sua primeira fala só veio no 33º episódio e mesmo assim ele só teve uma palavra a dizer: "Sim".

"Antes disso, eu tinha uma espécie de pressentimento de que Gunther dormia na parte de trás do Central Perk — no depósito. Mas eu não criei uma história para ele até bem mais tarde na série", lembrou Tyler à Business Insider.

2. Sua obsessão por Rachel

Há um milhão de cenas ótimas que poderíamos incluir aqui, porque o traço principal da personalidade de Gunther era sua adoração absoluta pela personagem de Jennifer Aniston.

Às vezes, seu amor por ela ficava óbvio em suas falas. Em outras ocasiões, ouvíamos seu monólogo interior como uma narração. De qualquer maneira, o pobre barista parecia nunca parar de pensar em Rachel.

"O que Rachel vê nesse cara?", ele pensou consigo mesmo em um episódio enquanto ela ouvia uma das histórias de dinossauros de Ross. "Eu amo Rachel, gostaria que ela fosse minha esposa."

Em outro episódio, ouvimos ele falando mentalmente e criando coragem para perguntar: "Diga: 'Rachel, eu estava me perguntando se você gostaria de ir ao cinema comigo algum dia... como minha namorada". Mas ele logo muda de ideia: "Não, ousado demais".

Em outra ocasião, ele grita "Seu idiota!" a Joshua por recusar o pedido de casamento de Rachel.

Quando Rachel está procurando alguém para abraçar em sua empolgação ao completar palavras cruzadas, Gunther mergulha em sua direção e acaba caindo no chão.

Piadas à parte, Gunther foi fundamental na separação de Ross e Rachel na terceira temporada, quando disse a ela que Ross havia sido infiel.

3. Não dirigir um Porsche

Quando Joey encontrou a chave de um Porsche no Central Perk, ele inicialmente perguntou a Gunther se eram dele.

"Sim, é isso que eu dirijo", Gunther disparou de volta sarcasticamente. "Eu ganho US$ 4 por hora. Economizei por 350 anos."

Essa interação funcionou como um trampolim para o resto da história do episódio, que viu Joey fingir que o carro era seu para impressionar mulheres.

4. Seu penteado que nunca muda

O cabelo loiro-quase-branco de Gunther era sua marca registrada, mas não havia a intenção de que fosse dessa cor. Um dos amigos de Tyler tentou tingi-lo na noite anterior ao teste e não saiu como planejado.

Mas claramente não fez mal ao ator. Na verdade, seu cabelo provavelmente o ajudou a chamar a atenção dos espectadores nos primeiros anos, quando ele era essencialmente um figurante.

Infelizmente para ele, os produtores também adoraram, o que significa que Tyler teve que continuar a descolorir o cabelo toda semana por 10 anos.

Não que Joey tenha percebido isso no show, é claro. Quando Gunther disse a ele em um episódio que ele tinha ficado ausente para pintar o cabelo, Joey respondeu: "Ah, é mesmo? Mas eu gosto da sua cor natural".

5. Dizer a Ross que ele era um 'ezel'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Tyler costumava posar para selfies e autógrafos em eventos promocionais

Quando Ross tentou aprender holandês para impressionar o proprietário de um apartamento, ele praticou algumas novas frases com Gunther, que era fluente.

Mas quando Ross interrompeu rudemente a conversa, Gunther acabou chamando-o de "ezel". Ross teve que pesquisar isso para descobrir que acabara de ser chamado de "burro".

Quando finalmente encontrou a tradução, ele disse: "Ei, Gunther, você é um ezel."

Gunther era muito inteligente para ele, respondendo: "Jij hebt seks met ezels (Você transa com burros)", deixando Ross perplexo mais uma vez.

6. Acessos de raiva no depósito

Deve ter sido doloroso para o pobre Gunther testemunhar Rachel sendo convidada para um encontro por outro homem na terceira temporada, bem debaixo de seu nariz.

Então ele se dirigiu ao depósito da cafeteria, fora da vista dos telespectadores. A próxima coisa que ouvimos foi o som de um estrondo poderoso, com Gunther obviamente quebrando grandes quantidades de vidros e louças em um acesso de raiva.

Quando ele voltou para o salão, ele foi pelos clientes perplexos, em silêncio. "Deixei cair uma xícara", explicou ele, de forma pouco convincente.

7. Mantendo um mínimo de decência

Gunther ajudou Phoebe a sair de uma situação particularmente complicada envolvendo um homem com quem ela estava namorando na terceira temporada.

Seu namorado, Robert, usava shorts muito largos e, como resultado, acabava exibindo sem querer seu pênis para as pessoas ao seu redor.

Isso fazia Chandler, Joey e Ross cair na gargalhada, mas nem eles nem Phoebe quiseram abordar o assunto com ele.

Felizmente, quando Gunther passou por sua mesa, ele rapidamente disse a Robert: "Ei, amigo, este é um lugar de família. Coloque o rato de volta na casinha".

Em 2015, Tyler disse em uma entrevista que essa era sua frase favorita do personagem.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Felizmente para ele, Tyler não teve que descolorir o cabelo depois que 'Friends' chegou ao fim

8. Aplicando a regra de 'não fumar'

"Oh, não, não, não, nada disso aqui", Gunther disse a Chandler quando ele tentou fumar um cigarro no Central Perk.

Chandler respondeu: "Ora, vamos, pelo menos deixe-me terminar este último".

Gunther pensou antes de fazer um acordo. "Ok, mas só se você me der uma tragada".

Fumando o cigarro de Chandler, ele proferiu uma de suas falas mais memoráveis: "Oh, mãe das trevas. Mais uma vez eu sugo a fumaça de sua teta".

9. Ele costumava ser uma estrela de novela

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Tyler inicialmente conseguiu o emprego em 'Friends' porque sabia como operar uma máquina de café

Joey precisava de um ombro para chorar quando se viu desempregado na segunda temporada. Parando no Central Perk para um café, ele disse a Gunther que os produtores da novela de TV em que ele estrelou, Days of Our Lives, haviam matado seu personagem.

"Isso é muito ruim. Como eles fizeram isso?", perguntou um simpático Gunther. "Eu caí no poço de um elevador", explicou Joey.

Gunther respondeu: "Isso é péssimo. Fui enterrado em uma avalanche". Após confusão de Joey, ele acrescentou: "Eu costumava ser Bryce em All My Children".

10. A participação de Tyler na reunião do elenco

Crédito, HBO Max Legenda da foto, Os seis protagonistas de 'Friends' se reuniram para um especial no início deste ano

Quando os protagonistas de Friends voltaram a se reunir no início de 2021, vários membros do elenco de apoio se juntaram a eles para comemorar.

É uma prova da importância de Tyler para o show que ele foi o único que teve permissão para aparecer via Zoom, em vez de pessoalmente.

Agora sabemos, é claro, que Tyler estava lutando contra problemas de mobilidade. O câncer o deixou incapaz de andar, e ele usava uma cadeira de rodas em casa.

"Foram os dez anos mais memoráveis da minha vida, honestamente", disse ele ao apresentador James Corden. "Não poderia ter imaginado uma experiência melhor. Todos esses caras foram fantásticos. Foi uma alegria trabalhar com eles. Me senti muito, muito especial."

11. Dizendo adeus a Rachel

Enquanto Friends avançava para o fim, Gunther finalmente criou coragem para confessar seus sentimentos por Rachel antes que ela partisse para Paris.

Gunther disse a ela: "Eu sei que você vai embora esta noite, mas eu só tenho que te dizer. Eu te amo. Eu ... eu não sei se isso muda seus planos? Mas eu pensei que você deveria saber".

Emocionada, Rachel respondeu: "Gunther. Oh, eu também te amo. Provavelmente não da mesma forma, mas eu amo. E quando estou em um café, tomando café, ou vejo um homem com o cabelo mais brilhante que o Sol, vou pensar em você".

Como todos nós.