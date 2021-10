A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Por que Coreia do Norte mantém testes de mísseis apesar de sanções

Há 10 minutos

A Coreia do Norte anunciou pela imprensa oficial do país em setembro de 2021 que testou um novo tipo de míssil de cruzeiro de longo alcance.

Em outubro, foi a vez de um suposto míssil balístico lançado de submarino, que teria sido testado no mar próximo à costa do Japão, segundo a Coreia do Sul.