O que aconteceria com o corpo se morte ocorresse no espaço

Há 1 hora

Como as viagens espaciais para fins recreativos estão se tornando uma possibilidade muito real, pode chegar um momento em que viajaremos para outros planetas nas férias, ou talvez até mesmo para viver. A empresa Blue Origin já começou a enviar clientes pagantes em voos suborbitais. E Elon Musk espera começar uma base em Marte com sua empresa SpaceX.

Isso significa que precisamos começar a pensar sobre como será viver no espaço - mas também o que acontecerá se alguém morrer lá.

Após a morte aqui na Terra, o corpo humano passa por vários estágios de decomposição. Estes foram descritos já em 1247 em The Washing Away of Wrongs de Song Ci, essencialmente o primeiro manual de ciência forense.