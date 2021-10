A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O desafio da Coca-Cola, apontada como maior poluidora por plástico do mundo

Há 1 hora

O número dessas garrafas que termina no lixo é tão grande que a companhia foi nomeada por uma organização como a maior poluidora por plástico do mundo.

É um problema que a ilha de Samoa, no Pacífico, acaba de começar a viver, já que a Coca-Cola trocou as garrafas de vidro usadas por lá pelas de plástico no começo deste ano.