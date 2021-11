'Agorafobia me fez prisioneira dentro da minha própria casa'

Há 18 minutos

Simon Clarke, secretário-chefe do Tesouro do Reino Unido, disse que não participaria de uma tradicional foto oficial junto ao ministro das Finanças em um evento do governo britânico por ser "agorafóbico".

Não só em lugares abertos

Na quarta-feira desta semana, Clarke disse que não participaria da foto da equipe responsável pela apresentação do Orçamento britânico por causa de sua agorafobia. No entanto, em um evento semelhante em março, ele esteve presente na foto, já que naquela ocasião a imagem foi registrada dentro da residência do ministro das Finanças, e não do lado de fora.

No Twitter, ele escreveu: "Não estarei do lado de fora para as fotos em Downing Street (rua onde ficam as residências do ministro das Finanças e do primeiro-ministro) porque vivo com agorafobia — o que me impede de ficar confortável em alguns espaços abertos".