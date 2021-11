Quiz: como você pode reduzir suas emissões de carbono para ajudar a combater mudanças climáticas?

Há 1 hora

As mudanças climáticas já afetam todas as regiões do planeta, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Inundações, ondas de calor, furacões e incêndios florestais estão se tornando mais frequentes por causa disso.Por isso, bilhões de vidas serão afetadas pelas decisões tomadas na COP26, mas como você pode fazer sua parte e cortar suas emissões de carbono para ajudar o planeta a atingir essa meta? Confira em nosso quiz.